Глава Самарской области высказался о будущем тренера "Крыльев Советов"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о будущем главного тренера "Крыльев Советов" Сергея Булатова.

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"Я после окончания сезона встретился с Булатовым и директором клуба.

Мы договорились о дальнейшей работе. Булатов будет работать тренером "Крыльев Советов", - сказал Федорищев.

Сергей Булатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера самарцев 1 апреля после ухода из клуба Магомеда Адиева. 28 апреля специалист был утвержден в этой должности до конца сезона.

По итогам чемпионата "Крылья Советов" финишировали на 11-м месте в турнирной таблице.