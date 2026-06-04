Экс-футболист Сычев назвал лучших игроков РПЛ

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев назвал лучших футболистов по итогам минувшего сезона.

"Я бы назвал четырех лучших футболистов прошлого сезона РПЛ. Это Алексей Батраков, Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Максим Глушенков. Они были лидерами своих команд, от них многое зависело в плане результата, игры, построения", - сказал Сычев.

Сезон Российской Премьер-лиги 2025/2026 завершился 17 мая. По итогам чемпионата первое место занял "Зенит", набравший 68 очков в 30 сыгранных турах. Петербургская команда на два балла опередила "Краснодар" и вернула себе чемпионский титул. Бронзовые медали завоевал московский "Локомотив", завершивший сезон на третьей строчке.