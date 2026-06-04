"Манчестер Сити" может подать в суд на кандидата в президенты "Реала"

Английский "Манчестер Сити" рассматривает возможность обратиться в суд из-за действий Энрике Рикельме, который пообещал совершить трансфер норвежского футболиста Эрлинга Холанда в случае победы на выборах президента испанского "Реала". Об этом сообщается в заявлении "Манчестер Сити", которое приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.

Ранее испанский бизнесмен показал футболку новой домашней формы "Реала" с фамилией норвежского нападающего во время эфира программы El Hormiguero.

"Истории, которые появились в Испании относительно будущего Эрлинга Холанда, ложные. У этого нет ни малейшего шанса случиться, и в контракте нет пункта, позволяющего это. Мы рассматриваем правовые меры в связи с использованием образа нашего игрока в этом контексте", - говорится в заявлении английского клуба.

Холанду 25 лет, он перешел в "Манчестер Сити" летом 2022 года. Форвард трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В составе клуба норвежец дважды выиграл чемпионат и Кубок Англии, по разу - суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Президентские выборы "Реала" пройдут 7 июня. На пост главы клуба претендуют Рикельме и нынешний президент "Реала" Флорентино Перес.