Президент РПЛ высказался об инвестициях в детский футбол

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) немало вкладывают в детско-юношеский футбол, но этот показатель можно увеличить. Такое мнение ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума высказал президент РПЛ Александр Алаев.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее отмечал, что недоволен небольшим процентом средств на развитие академий, что, по оценкам клубов, составляет 7 млрд рублей из общего бюджета в 120 млрд рублей. Глава ведомства выразил намерение ужесточать лимит на легионеров в том случае, если объем инвестиций в детско-юношеский футбол не увеличится.

"Увеличить точно можно, - сказал Алаев. - Клубы вкладывают немалые цифры, они впечатляющие. Министр дал вектор - вкладывать больше. Мы договорились с введением нового лимита отслеживать все эти показатели. В том числе игровое время, вклад в детско-юношеский футбол. Это мы и будем делать. Главное, что есть диалог, мы будем это напрямую обсуждать".

Минспорт подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27. Согласно нынешнему лимиту клубы Российской премьер-лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - не более 7.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.