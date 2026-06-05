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Алаев считает возможным увеличение инвестиций в детский футбол

ТАССиещё 1

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) немало вкладывают в детско-юношеский футбол, но этот показатель можно увеличить. Такое мнение ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума высказал президент РПЛ Александр Алаев.

Президент РПЛ высказался об инвестициях в детский футбол
© ТАСС

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее отмечал, что недоволен небольшим процентом средств на развитие академий, что, по оценкам клубов, составляет 7 млрд рублей из общего бюджета в 120 млрд рублей. Глава ведомства выразил намерение ужесточать лимит на легионеров в том случае, если объем инвестиций в детско-юношеский футбол не увеличится.

"Увеличить точно можно, - сказал Алаев. - Клубы вкладывают немалые цифры, они впечатляющие. Министр дал вектор - вкладывать больше. Мы договорились с введением нового лимита отслеживать все эти показатели. В том числе игровое время, вклад в детско-юношеский футбол. Это мы и будем делать. Главное, что есть диалог, мы будем это напрямую обсуждать".

Минспорт подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27. Согласно нынешнему лимиту клубы Российской премьер-лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - не более 7.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.

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