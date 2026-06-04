Самедов высказался о Сафонове в ПСЖ

На прошлой неделе «ПСЖ» выиграл ЛЧ во второй раз подряд, обыграв «Арсенал» в финале (1:1, пенальти – 4:3). Сафонов первым из российских футболистов стал двукратным победителем турнира.

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– С каким чувством вы смотрите на Матвея Сафонова, берущего уже вторую Лигу чемпионов? Может, он лучше Льва Яшина или Рината Дасаева?

– Нет такого ощущения, что он круче. У нас сильная вратарская школа. Парень оказался в нужном месте в нужное время, попал в большой клуб. Доказал, что он может быть первым номером. Есть чувство радости за него. Но у нас всегда были сильные вратари. И я не люблю говорить, кто круче. Матвей – супер! Дай бог ему выиграть и третью, и четвертую Лигу чемпионов. Мы все будем счастливы. От этого выигрывает Россия.

– Это стимул для остальных российских футболистов, чтобы выходить из зоны комфорта и тоже ехать в Европу? Вот в 90‑е многие уезжали.

– Наверное, да. Просто поколение 90‑х было очень сильным, – сказал Самедов.