Самедов высказался о Сафонове в ПСЖ

Самедов о Сафонове в «ПСЖ»: «Дай бог Матвею выиграть и третью, и четвертую Лигу чемпионов. Мы все будем счастливы – от этого выигрывает Россия»
На прошлой неделе «ПСЖ» выиграл ЛЧ во второй раз подряд, обыграв «Арсенал» в финале (1:1, пенальти – 4:3). Сафонов первым из российских футболистов стал двукратным победителем турнира.
– С каким чувством вы смотрите на Матвея Сафонова, берущего уже вторую Лигу чемпионов? Может, он лучше Льва Яшина или Рината Дасаева?
– Нет такого ощущения, что он круче. У нас сильная вратарская школа. Парень оказался в нужном месте в нужное время, попал в большой клуб. Доказал, что он может быть первым номером. Есть чувство радости за него. Но у нас всегда были сильные вратари. И я не люблю говорить, кто круче. Матвей – супер! Дай бог ему выиграть и третью, и четвертую Лигу чемпионов. Мы все будем счастливы. От этого выигрывает Россия.
– Это стимул для остальных российских футболистов, чтобы выходить из зоны комфорта и тоже ехать в Европу? Вот в 90‑е многие уезжали.
– Наверное, да. Просто поколение 90‑х было очень сильным, – сказал Самедов.
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