Аршавин ответил, чего ему не хватает для попадания в Зал славы АПЛ

Экс-вингер "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, чего ему не хватает, чтобы войти в Зал славы АПЛ.

"***** всего, я думаю. Первое — титулов. Не хватило какой-то ачивки, то есть выбить что-то? Да нет… Надо было чемпионом просто быть", - сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

Зал славы английской Премьер-лиги был основан в 2021 году и посвящен выдающимся футболистам, выступавшим и добившимся больших успехов в чемпионате Англии.

Напомним, российский нападающий Андрей Аршавин защищал цвета лондонского "Арсенала" с 2009 по 2013 год и провел за команду 144 матча, в которых оформил 31+38 по системе гол плюс пас.