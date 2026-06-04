"Торпедо" объявило об изменениях в тренерском штабе

В клубе сообщили о пополнении в штабе Александра Сторожука.

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В тренерский штаб "Торпедо" под руководством Александра Сторожука вошли старший тренер Александр Орехов, тренер по физподготовке Антон Антонов, тренер вратарей Денис Пчелинцев и тренер-аналитик Георгий Сахвадзе. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Ранее специалисты вместе работали в "Краснодаре", тульском "Арсенале" и грозненском "Ахмате".

Напомним, черно-белые объявили о назначении 44-летнего Сторожука на пост главного тренера команды 27 мая. До этого "автозаводцев" возглавлял Олег Кононов.