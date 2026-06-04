Аршавин отреагировал на слова ван дер Варта о допинге на Евро-2008

Бывший нападающий сборной Андрей Аршавин отреагировал на слова Рафаэла ван дер Варта о матче на Евро-2008.

© Sports.ru

Российская команда обыграла сборную Нидерландов в 1/4 финале турнира (3:1), забив два мяча в дополнительное время.

Ранее экс-полузащитник Нидерландов заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на первой минуте. Мы больше не справлялись».