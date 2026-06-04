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Аршавин о словах ван дер Варта: «Не знаю, какой допинг должен быть, футбол – не цикличный спорт. Для меня самого удивительно, как я бегал матч с Нидерландами. Они всех разнесли в группе смерти»

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Бывший нападающий сборной Андрей Аршавин отреагировал на слова Рафаэла ван дер Варта о матче на Евро-2008.

Аршавин отреагировал на слова ван дер Варта о допинге на Евро-2008
© Sports.ru

Российская команда обыграла сборную Нидерландов в 1/4 финале турнира (3:1), забив два мяча в дополнительное время.

Ранее экс-полузащитник Нидерландов заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на первой минуте. Мы больше не справлялись».

«Вот то, как я бегал этот матч, для меня самого удивительно. У них была группа смерти, они всех разнесли. Франция там была, Италия. И на третью игру они вышли вторым составом. Но, понимаешь, в футболе еще почему редко допинг… Я не знаю просто, какой допинг должен быть для футболистов. У нас не цикличный вид спорта», – сказал Аршавин в выпуске на ютуб-канале Fonbet.

 

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