Слишкович заявил, что Дуран не смог составить конкуренцию Соболеву в «Зените»

Слишкович о Соболеве: «Для Дурана он был как Ибрагимович – сильнее на голову. Конкуренции в «Зените» не существовало»
Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что Джон Дуран не смог составить конкуренцию Александру Соболеву в «Зените».
– Весной всех удивил Соболев. Когда пришел Джон Дуран, все были уверены, что он будет в старте. Но Соболев выиграл конкуренцию.
– Вы видели Дурана?
– По-моему, он не выкладывался на полную. Приехал веселиться. Для «Зенита» это не усиление, скорее усиление для Соболева – чтобы вернуть его в форму.
– Логика есть. Сравнивать их нельзя. Мне пофиг, где футболист был год-два назад. Футбол – здесь и сейчас. В этом моменте Соболев для Дурана был как Златан Ибрагимович. Огромная разница в пользу Александра! Конкуренции не существовало, потому что Соболев показал, что на голову сильнее Дурана. У Семака есть глаза. Он знает, кто играет лучше, а кто хуже, – сказал Слишкович.
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Дегтярев о допуске легкоатлетов: «В июле вопрос будет обсуждаться на совете World Athletics. Если не будет положительного решения, нужно идти в CAS и громить их всех»
Слишкович о Соболеве: «Для Дурана он был как Ибрагимович – сильнее на голову. Конкуренции в «Зените» не существовало»
Михаил Дегтярев: «Спартакиада пройдет в августе и сентябре в 7 регионах России. Это будет первая пристрелка к Играм‑2028 и начало отбора в олимпийскую сборную»
Дегтярев о допуске легкоатлетов: «В июле вопрос будет обсуждаться на совете World Athletics. Если не будет положительного решения, нужно идти в CAS и громить их всех»
Слишкович о Соболеве: «Для Дурана он был как Ибрагимович – сильнее на голову. Конкуренции в «Зените» не существовало»