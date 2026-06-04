Слишкович заявил, что Дуран не смог составить конкуренцию Соболеву в «Зените»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что Джон Дуран не смог составить конкуренцию Александру Соболеву в «Зените».

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– Весной всех удивил Соболев. Когда пришел Джон Дуран, все были уверены, что он будет в старте. Но Соболев выиграл конкуренцию.

– Вы видели Дурана?

– По-моему, он не выкладывался на полную. Приехал веселиться. Для «Зенита» это не усиление, скорее усиление для Соболева – чтобы вернуть его в форму.

– Логика есть. Сравнивать их нельзя. Мне пофиг, где футболист был год-два назад. Футбол – здесь и сейчас. В этом моменте Соболев для Дурана был как Златан Ибрагимович. Огромная разница в пользу Александра! Конкуренции не существовало, потому что Соболев показал, что на голову сильнее Дурана. У Семака есть глаза. Он знает, кто играет лучше, а кто хуже, – сказал Слишкович.