Экс-футболист Мамаев объяснил, почему постоянно попадал в скандалы

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев объяснил, почему постоянно попадал в скандалы во время игровой карьеры.

«Это просто ребяческая глупость. Всё вместе. Тяжело справляться в определённый момент, когда ты, условно говоря, из обычной бедной семьи, а не из какой-то богатой олигархической. Ты сам зарабатываешь, сам развиваешься, сам ошибаешься, получаешь большой финансовый заработок в рамках того, что ты вообще когда-либо имел. Не все с этим справляются — это и есть та самая детская ерунда, в которую, к сожалению, многие попадают. Но ничего страшного. Это уже было. Каждый по-своему проходит эти ситуации. Самое важное — сделать анализ, что ты был неправ. Если ты был неправ, но будешь всем доказывать обратное, на тебя посмотрят как на ненормального человека. Важно осознавать, что здесь так нельзя, и так далее», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.