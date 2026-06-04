Экс-тренер "Спартака" оценил возможность возвращения Дзюбы в клуб

Бывший тренер "Спартака" Владимир Слишкович высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в клуб.

Владимир Слишкович заявил, что футболист всё еще обладает полезными качествами, за счет которых он принес "Акрону" много очков.

"Мог бы Дзюба пригодиться "Спартаку"? Вся Россия знает Дзюбу. Сколько он пользы принес своим командам: футболист сборной, играл на чемпионате мира, выиграл Кубки и чемпионства. Ему сейчас 37, это не 30... Но качества остались. В этом сезоне он принес "Акрону" много очков", - сказал Слишкович "Спорт-Экспрессу".

Артем Дзюба выступал в составе тольяттинского "Акрона" с сентября 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В мае футболист объявил об уходе из команды.

Дзюба является воспитанником московского "Спартака". Ранее он заявил, что готов вернуться в клуб.