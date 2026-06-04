Лев Лещенко высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»

Певец и народный артист РСФСР, а также болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко высказался по поводу возможного трансфера нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина в петербургский «Зенит».

«Уйдёт и уйдёт, что ж поделать. Держать его никто не будет. Предательство ли это? Сейчас никаких предательств уже не бывает. У нас жизнь такая стала, коммерческая. На первом месте благополучие, деньги и комфорт игрока», — приводит слова Лещенко «Спорт день за днём».

Ранее в своём интервью вероятный уход Тюкавина в «Зенит» прокомментировал его агент Алексей Сафонов.

В минувшем сезоне 23-летний Константин Тюкавин провёл 22 игры в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи. Статистический портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 17 миллионов евро.