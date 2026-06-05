Четыре топ-клуба интересуются 18-летним игроком АИКа

«Реал», «Челси», «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл» проявляют интерес к 18-летнему нигерийскому полузащитнику АИКа Зейдоку Йоханне, сообщает The Daily Mail.

По информации издания, скауты из 32 клубов наблюдали за игроком во время матча АИКа с «Кальмаром» (1:1) в апреле 2026 года. Возможная стоимость трансфера может составить более 23 миллионов евро.

Йоханна выступает за шведский клуб с июля 2025 года. Его контракт с АИКом действует до 31 декабря 2029 года. В 18 матчах за команду полузащитник забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. По оценке Transfermarkt, текущая трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.