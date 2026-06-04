Объявлено имя лучшего игрока сезона в "Зените"

"Зенит" объявил имя лучшего игрока сезона.

"Денис Адамов - лучший игрок сезона! Борьба была плотной, но вратарь забирает важный приз", - написано в Telegram-канале "Зенита".

Денис Адамов выступает в составе петербургского "Зенита" с конца июля 2023 года. В прошедшем сезоне голкипер провел за сине-бело-голубых 28 матчей, пропустил 15 голов и отыграл 16 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.