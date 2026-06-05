Президент РПЛ назвал лучших игроков прошедшего сезона

Глава РПЛ Александр Алаев выделил лучших футболистов чемпионата России по итогам сезона.

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Сезон Российской Премьер-Лиги 2025/2026 завершился 17 мая. По его итогам чемпионом страны стал петербургский "Зенит", финишировавший на первом месте в турнирной таблице чемпионата. Серебряные медали достались "Краснодару", бронза - московскому "Локомотиву".

Нападающий "быков" Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ, а полузащитник черно-зеленых Эдуард Сперцян - лучшим ассистентом лиги.