Экс-тренер «Оренбурга» поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

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В апреле Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России. В сезоне-2026/27 команды смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

– Ужесточение лимита на легионеров – верное решение, чтобы дать больше практики молодым?

– Я в целом против запретов и ограничений. Уровень чемпионата определяют сильные игроки. Сейчас он высокий благодаря Венделу, Барко и другим. Боюсь, что с новым лимитом уровень упадет.

Если бы весь мир ввел лимит, я бы сказал: «Окей». Но если одна страна вводит, а 20 других – нет, это проблема, – сказал Слишкович.