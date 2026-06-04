Экс-тренер «Оренбурга» поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ

Слишкович о лимите: «Если одна страна его вводит, а 20 других – нет, это проблема. Сейчас уровень РПЛ высокий благодаря Барко, Венделу и другим – с новыми ограничениями он упадет, боюсь»
Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.
В апреле Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России. В сезоне-2026/27 команды смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.
– Ужесточение лимита на легионеров – верное решение, чтобы дать больше практики молодым?
– Я в целом против запретов и ограничений. Уровень чемпионата определяют сильные игроки. Сейчас он высокий благодаря Венделу, Барко и другим. Боюсь, что с новым лимитом уровень упадет.
Если бы весь мир ввел лимит, я бы сказал: «Окей». Но если одна страна вводит, а 20 других – нет, это проблема, – сказал Слишкович.
«Байер» объявил о назначении Новеля. Экс-тренер «Тулузы» сменил Юлманда
Слишкович о лимите: «Если одна страна его вводит, а 20 других – нет, это проблема. Сейчас уровень РПЛ высокий благодаря Барко, Венделу и другим – с новыми ограничениями он упадет, боюсь»
«Металлург» продлил контракт со Смолиным на год
«Байер» объявил о назначении Новеля. Экс-тренер «Тулузы» сменил Юлманда
Слишкович о лимите: «Если одна страна его вводит, а 20 других – нет, это проблема. Сейчас уровень РПЛ высокий благодаря Барко, Венделу и другим – с новыми ограничениями он упадет, боюсь»
«Металлург» продлил контракт со Смолиным на год