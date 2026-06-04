Инсайдеры раскрыли варианты продолжения карьеры экс-игрока «Зенита»

Инсайдеры раскрыли зарубежные варианты продолжения карьеры экс-защитника «Зенита». Впрочем, его ждут и на родине
У российского защитника «Зенита» Арсена Адамова есть предложения от клубов из Турции и ОАЭ. «Ахмат» также проявляет интерес к Адамову, сообщает «РБ-спорт».
Арсен является воспитанником грозненского клуба. Напомним, Арсен Адамов стал свободным агентом. У футболиста закончился контракт с «Зенитом». В составе петербуржцев 26-летний игрок стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
За «Зенит» Арсен Адамов провел 30 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Адамова в 1 млн евро.
«Зенит» сделал официальное важное заявление о своём голкипере
Инсайдеры раскрыли зарубежные варианты продолжения карьеры экс-защитника «Зенита». Впрочем, его ждут и на родине
«Какого заслуженного мастера спорта Сафонову? Он что, с липецким «Металлургом» Лигу чемпионов выиграл? Давайте еще Овечкина наградим», - Казанский согласен с Журовой
«Зенит» сделал официальное важное заявление о своём голкипере
Инсайдеры раскрыли зарубежные варианты продолжения карьеры экс-защитника «Зенита». Впрочем, его ждут и на родине
«Какого заслуженного мастера спорта Сафонову? Он что, с липецким «Металлургом» Лигу чемпионов выиграл? Давайте еще Овечкина наградим», - Казанский согласен с Журовой