Инсайдеры раскрыли варианты продолжения карьеры экс-игрока «Зенита»

У российского защитника «Зенита» Арсена Адамова есть предложения от клубов из Турции и ОАЭ. «Ахмат» также проявляет интерес к Адамову, сообщает «РБ-спорт».

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Арсен является воспитанником грозненского клуба. Напомним, Арсен Адамов стал свободным агентом. У футболиста закончился контракт с «Зенитом». В составе петербуржцев 26-летний игрок стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

За «Зенит» Арсен Адамов провел 30 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Адамова в 1 млн евро.