«Астон Вилла» заинтересована в одном из лучших игроков «Ромы»

«Астон Вилла» заинтересована в полузащитнике «Ромы» Ману Коне. На данный момент он входит в топ-10 самых дорогих футболистов итальянской Серии А. Его рыночная стоимость оценивается в € 50 млн.

Как сообщает DajeRoma TV, главный тренер английского клуба Унаи Эмери высоко ценит качества французского полузащитника. Он является одним из самых ценных игроков «Ромы», однако главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини готов с ним расстаться.

За сезон-2025/2026 в Серии А Коне провёл 29 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. В данный момент он находится в расположении сборной Франции для участия в чемпионате мира – 2026.