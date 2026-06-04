Стал известен единственный клуб, который претендует на полузащитника «Милана»

«Галатасарай» – единственный клуб, подавший официальное предложение по Рафаэлу Леау, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что турецкий клуб предлагает вингеру «Милана» контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год и бонусами в размере 2 млн евро.

Однако утверждается, что игрок все еще надеется перейти в Премьер-лигу, в частности, в «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед».

По данным GdS, после того, как Леау снова предложили «Арсеналу», переговоры с командой не продвинулись.

Несмотря на отступные португальца в 175 млн евро, «россонери» готовы продать футболиста за 50 млн евро, однако сейчас предложение есть только от «Галатасарая».

Даже при зарплате в 10 млн евро в год вингер не уверен в своем желании переехать в Турцию. Он будет продолжать ждать предложений от других клубов, особенно из АПЛ.