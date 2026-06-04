Березуцкий покинул пост тренера «Урала»

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о текущей ситуации в команде.

Президент "Урала" заявил, что клуб будет искать нового главного тренера.

"Не ведем переговоры с Кержаковым. Сейчас пока мы не говорили. Будем искать тренера, потому что Василий Владимирович покинул клуб. С Александром Кержаковым пока не встречались и переговоров не было", - сказал Иванов "РБ Спорту".

Василий Березуцкий был назначен главным тренером екатеринбургского "Урала" в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 15 матчей, одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

По итогам прошедшего сезона клуб занял третье место в турнирной таблице Первой лиги. "Урал" уступил махачкалинскому "Динамо" в стыковых матчах и не смог выйти в РПЛ.