Защитник хочет покинуть "Пари НН"

Футбольный агент Вадим Оганян, представляющий интересы защитника "Пари НН" Максима Шнапцева, высказался о будущем своего клиента.

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По словам Оганяна, Шнапцев хочет покинуть нижегородский клуб и у него есть предложения от других команд.

- Информация об интересе "Балтики" к Максиму правдивая. У нас остался год контракта, и нижегородский клуб в курсе, что если они не отпустят Максима, мы просто подпишем предварительный контракт зимой. У нас есть около трех-четырех предложений с таким сценарием. И "Пари НН" получит ровно ноль, так что время на нашей стороне. Тем более ни у игрока, ни у меня нет желания оставаться в этом клубе, о чем Максим уже сообщил руководству, - приводит слова агента "Матч ТВ".

В сезоне-2025/26 Максим Шнапцев провел за "Пари НН" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. Ранее фланговый защитник выступал за "Локомотив-2". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 800 тысяч евро, его контракт с нижегородским клубом истекает по окончании следующего сезона.

Напомним, что по итогам сезона волжане вылетели из Российской Премьер-Лиги, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Калининградская "Балтика" расположилась на шестой строчке, набрав 46 баллов в 30 сыгранных матчах.