Сорокалетний вратарь подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Английский вратарь Том Хитон продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте футбольного клуба.

© Матч ТВ

Новое соглашение с 40‑летним голкипером рассчитано на один год.

— Очень рады, что Том продлевает контракт еще на год. Все прекрасно понимают важность его лидерских качеств и профессионализма для команды. Хитон сыграл ключевую роль в поддержке Сенне Ламменса в его первый сезон в премьер‑лиге, — сказал спортивный директор «МЮ» Джейсон Уилкокс.

Хитон — воспитанник «Юнайтед», за основной состав манкунианцев он провел три матча. Также футболист выступал за «Бернли», «Астон Виллу», «Кардифф Сити» и другие английские команды.

«Манчестер Юнайтед» в сезоне‑2025/26 занял третье место в чемпионате Англии.