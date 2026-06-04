«Зенит» оформил сделку по нападающему «Трабзонспора» Филипе Аугусто, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Утверждается, что петербургский клуб заплатит за бразильца 20 млн евро. В ближайшее время игрок пройдет медобследование, а потом подпишет контракт до конца сезона-2030/31 с зарплатой 2,5 млн евро в год + бонусы.

Изначально руководство «Зенита» хотело заплатить фиксированные 18 млн евро, а потом добавить бонусами 2 миллиона. Турки же просили 22 млн евро. В итоге обе стороны пошли на компромисс.

По данным «Mash на спорте», петербуржцам помогло то, что Аугусто работает с тем же агентством, что и другие игроки клуба – Педро и Джон Джон.