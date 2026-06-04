Тренер сборной Франции высказался о будущем после ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о будущем после чемпионата мира 2026 года. Ранее сообщалось, что Дешам покинет национальную команду после турнира.

«Не спрашивайте меня, что я буду делать дальше, потому что я сам не знаю, но в любом случае всё будет хорошо. Сборная Франции оказала на мою профессиональную жизнь большее влияние, чем что-либо другое, за 25 лет, 11 из которых я провел на поле, а 14 — на тренерской скамейке. Это лучшее, что когда-либо со мной случалось. Сомневаюсь, что когда-нибудь найду что-то лучше. Но кто знает…» — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.