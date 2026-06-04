Кержаков стал тренером «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Михаил Кержаков вошел в тренерский штаб петербургской команды, сообщает пресс‑служба клуба.

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Кержаков после сезона‑2025/26 завершил игровую карьеру. Теперь он будет работать с основной командой в качестве тренера вратарей. Кержаков сменил в должности Юрия Жевнова.

— «Сине‑бело‑голубые» поздравляют Михаила с новой должностью в главной команде и желают продолжения победных традиций вместе с «Зенитом», — сказано в сообщении.

Кержаков — восьмикратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка и семикратный — Суперкубка страны.

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