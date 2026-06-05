Кот-д'Ивуар обыграл Францию, Испания не смогла победить Ирак

В преддверии чемпионата мира 2026 года, который стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике, прошли несколько товарищеских матчей, результаты которых стали неожиданными для болельщиков.

В центральном матче игрового дня сборная Кот-д'Ивуара одержала волевую победу над сборной Франции. Встреча, прошедшая во Франции, завершилась со счетом 2:1.

На 45-й минуте игрок "Лиона" Райан Шерки вывел хозяев поля вперед. Однако во втором тайме ивуарийцы переломили ход игры. На 53-й минуте Гела Дуэ сравнял счет. Победный гол на 84-й минуте забил Амад Диалло, выступающий за "Манчестер Юнайтед".

На групповом этапе французы сыграют с Сенегалом, Ираком и Норвегией, а ивуарийцы - с Эквадором, Германией и Кюрасао.

Действующие чемпионы Европы испанцы не смогли удержать победу в домашнем матче против Ирака. Ферран Торрес открыл счет на 16-й минуте, но уже через 11 минут Мерчас Доски восстановил равновесие.

Испания на ЧМ-2026 сыграет с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.