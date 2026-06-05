Инсайдер сообщил о новом возможном тренере «Реала»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме хочет назначить Юргена Клоппа главным тренером, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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«Энрике Рикельме скоро объявит имя нового тренера, которого он хочет видеть… И, опять же, источники говорят мне, что это должен быть Юрген Клопп. Кандидат Флорентино Переса – Жозе Моуринью, уже официально. Источники в индустрии называют Юргена Клоппа в качестве потенциального кандидата, которого предложит Энрике Рикельме, но он сам расскажет болельщикам о своей стратегии и именах, так что давайте подождём», – сказал Романо на своем Youtube-канале.

Ранее мадридский «Реал» объявил дату проведения президентских выборов, которые пройдут в воскресенье, 7 июня. В выборах примут участие два кандидата — действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.