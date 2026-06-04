«Ливерпуль» объявил о назначении Ираолы на пост главного тренера команды

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о назначении Андони Ираолы на пост главного тренера команды.

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Ранее сообщалось, что испанский специалист подпишет контракт, рассчитанный на два года. 30 мая «Ливерпуль» объявил об уходе с поста главного тренера Арне Слота.

Последним клубом 43-летнего специалиста стал «Борнмут», который он покинул по окончании минувшего сезона. Под руководством Ираолы «вишни» набрали 57 очков и расположились на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. «Ливерпуль» с 60 очками занял пятое место. Испанец возглавлял «Борнмут» с лета 2023 года.