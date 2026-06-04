Роналду возглавил рейтинг самых богатых игроков на ЧМ

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов, которые сыграют на чемпионате мира.

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За последний год Роналду заработал 295 миллионов долларов до вычета налогов и комиссионных агентам. По контракту с "Аль-Насром" он получил 230 миллионов, еще 65 миллионов - от различных рекламных партнеров.

Вторую строчку в списке занял аргентинец Лионель Месси, выступающий за американский "Интер Майами" - 140 миллионов. Замыкает тройку лидеров форвард национальной команды Франции и испанского "Реала" Килиан Мбаппе - 100 млн.

В топ-10 также вошли: норвежец Эрлинг Холанн (80 миллионов), бразилец Винисиус (60), египтянин Мохаммед Салах (55), сенегалец Садио Мане (54), алжирец Рияд Марез (53), англичанин Джуд Беллингем (44), а также один из лидеров "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль (43).