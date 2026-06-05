В Кремле рассказали, поедет ли Путин на ЧМ-2026

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не посетит матчи чемпионата мира по футболу. Ранее во время выступления в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина на грядущий чемпионат мира 2026 года.

«Путин не поедет», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Чемпионат мира по футболу стартует 1 июня и продлится по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В соревновании примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.