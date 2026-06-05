Экс-футболист Деменко оценил перспективы Батракова в ПСЖ

Российский экс-футболист санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», а также сборной России Максим Деменко поделился мнением о перспективах Алексея Батракова в составе французского «ПСЖ» в случае его трансфера из московского «Локомотива».

«Это будет сложный путь, однозначно. Мы видим, какая конкуренция на месте Батракова. В центре или опорной зоне он будет где-то вторым-третьим выбором на позициях. Никто ему ничего не гарантирует, но что он будет прогрессировать и станет физически сильнее, я не сомневаюсь» — сказал Деменко «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что о переходе Батракова в парижский клуб будет официально объявлено после окончания чемпионата мира по футболу - 2026. При этом французское издание Le Parisien заявило, что руководство парижан отказалось от покупки российского полузащитника.