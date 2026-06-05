Глушаков рассказал о восстановлении после операции

Восстановление чемпиона России по футболу в составе московского "Спартака" Дениса Глушакова после операции проходит хорошо. Об этом игрок клуба Медиалиги "СКА-Ростов" рассказал ТАСС.

Ранее Глушаков сообщил ТАСС, что перенес операцию на тазобедренном суставе.

"Спасибо, все хорошо. Восстановление идет хорошо, пока на костылях, но завтра уже один костыль останется, - рассказал Глушаков. - Есть ли понимание, когда смогу играть? Не хочу загадывать, мне некуда торопиться, только Медиалига, я закончил карьеру. Теперь здоровье на первом месте".

Глушакову 39 лет, он завершил карьеру футболиста в октябре прошлого года. Его последним профессиональным клубом были подмосковные "Химки". Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив", армянский "Урарту", "Спартак" из Костромы. В составе столичного "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.