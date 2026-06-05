Председатель правления «РЖД» оценил работу Галактионова в «Локомотиве»

Белозеров заявил, что доволен работой Галактионова в «Локомотиве»
Председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в кулуарах ПМЭФ заявил «Матч ТВ», что доволен работой главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.
Команда Галактионова по итогам сезона‑2025/26 стала бронзовым призером чемпионата России.
— Как вам итоги сезона для «Локомотива»?
— Очень понравилось. Считаю, что это хороший результат.
— Работой Михаила Галактионова вы довольны?
— Доволен.
— Он останется на следующий сезон?
— Это вопрос к генеральному директору. Но я доволен, — сказал Белозеров «Матч ТВ».
Петербургский международный экономический форум проходит 3–6 июня 2026 года в Санкт‑Петербурге. «Газпром‑Медиа Холдинг» в пятый раз выступает генеральным медиапартнером форума.
Главное сейчас
Главное сейчас