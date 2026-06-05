Председатель правления «РЖД» оценил работу Галактионова в «Локомотиве»

Председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в кулуарах ПМЭФ заявил «Матч ТВ», что доволен работой главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

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Команда Галактионова по итогам сезона‑2025/26 стала бронзовым призером чемпионата России.

— Как вам итоги сезона для «Локомотива»?

— Очень понравилось. Считаю, что это хороший результат.

— Работой Михаила Галактионова вы довольны?

— Доволен.

— Он останется на следующий сезон?

— Это вопрос к генеральному директору. Но я доволен, — сказал Белозеров «Матч ТВ».

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