Игроки украинской команды Ruh Media Team Артем Сохацький и Дмитро Глубокий отказались от традиционного рукопожатия с легендарным итальянским футболистом Франческо Тотти перед стартом товарищеской встречи в Словакии. Матч проходил параллельно с финалом чемпионата Европы по мини-футболу, в котором сборная Украины уступила Азербайджану со счётом 0:2. Инцидент с демонстративным игнорированием бывшего капитана «Ромы» и сборной Италии попал на видео и вызвал широкий резонанс.

Франческо Тотти, завершивший карьеру в 2017 году, известен своей аполитичной позицией. В апреле 2025 года он посещал Москву в качестве почётного гостя «Премии РБ 2025», где заявил, что является человеком спорта, а не политиком, и не видит проблем в своих визитах в Россию. Вероятно, именно этот визит и стал причиной демарша украинских спортсменов.

Карьера 48-летнего итальянца уникальна: он отыграл 25 сезонов за «Рому» (с 1992 по 2017 год), провёл 785 матчей, забил 307 голов и сделал 207 голевых передач. Вместе с римским клубом он стал чемпионом Италии в 2001 году. Тотти является культовой фигурой не только в Италии, но и во всём мире.

Украинские футболисты, отказавшись от рукопожатия, сделали политический жест, несмотря на то, что встреча была товарищеской. Их поступок осудили многие болельщики, которые считают, что спорт должен оставаться вне политики. Сам Тотти, по имеющейся информации, не комментировал инцидент.