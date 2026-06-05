Мостовой высказался о предполагаемом срыве перехода Батракова в ПСЖ

Мостовой о Батракове и «ПСЖ»: «Даже хорошо, если трансфер сорвется, ему там светит только запас. Сафонов стал основным по удачному стечению обстоятельств. Конкуренция среди полевых там выше»
Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о предполагаемом срыве перехода Алексея Батракова в «ПСЖ».
Вчера Le Parisien сообщил, что парижский клуб отказался от планов подписать полузащитника «Локомотива».
«Даже хорошо, если трансфер Батракова в «ПСЖ» сорвется. Не стоит расстраиваться и делать из этого трагедию. Да, сейчас все в восторге из-за того, что Сафонов там закрепился и выигрывает один трофей за другим, но нет никаких гарантий, что у Батракова получится такая же история. Ему там светит только запас. Во многом то, что Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ» – удачное стечение обстоятельств. Да, Матвей полностью заслужил своей работой место в старте, но вот если бы Доннарумма не захотел так много денег, то его бы продлили, а Матвей бы сидел на лавочке эти два года. Батракову будет намного сложнее заиграть, потому что конкуренция среди полевых игроков там выше, чем среди вратарей. Центр поля в стартовом составе закрыт на много лет вперед молодыми звездами. Где играть Батракову? На скамейке запасных», – сказал Мостовой.
20-летний Батраков – воспитанник «Локомотива». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, на его счету 13 голов и 9 ассистов в Мир РПЛ.
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Мостовой о Батракове и «ПСЖ»: «Даже хорошо, если трансфер сорвется, ему там светит только запас. Сафонов стал основным по удачному стечению обстоятельств. Конкуренция среди полевых там выше»
Мамаев о скандалах: «Ребяческая глупость. Тяжело, когда ты из обычной бедной семьи, а не из какой-то олигархической. Получаешь большой заработок – не все с этим справляются»
Шерки, Майну, Доуман, О’Райли, Нгумоа и Крупи претендуют на приз молодому игроку года в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии
Мостовой о Батракове и «ПСЖ»: «Даже хорошо, если трансфер сорвется, ему там светит только запас. Сафонов стал основным по удачному стечению обстоятельств. Конкуренция среди полевых там выше»