Стало известно, продолжит ли работу в клубе гендиректор "Крыльев Советов"

Стало известно, продолжит ли работу в клубе генеральный директор самарцев.

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Совет директоров "Крыльев Советов" продлил полномочия генерального директора клуба Джабраилова Тархана Саид-Магомедовича. Об этом проинформировала пресс-служба клуба.

Джабраилов вступил в должность в июле 2025 года. Кроме этого, с января прошлого года он является членом Совета директоров клуба.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги самарская команда финишировала на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 32 очка в 30 турах и избежав попадания в зону стыковыхм матчей.