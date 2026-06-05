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Шерки, Майну, Доуман, О’Райли, Нгумоа и Крупи претендуют на приз молодому игроку года в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии

Sports.ru

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала претендентов на звание лучшего игрока минувшего сезона АПЛ.

Объявлены претенденты на приз лучшему молодому игроку АПЛ
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В шорт-лист, составленный футболистами, вошли: Райан Шерки («Манчестер Сити»), Макс Доуман («Арсенал»), Эли Жуниор Крупи («Борнмут»), Коби Майну («Манчестер Юнайтед»), Рио Нгумоа («Ливерпуль») и Нико О’Райли («Манчестер Сити»).

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