Объявлены претенденты на приз лучшему молодому игроку АПЛ

Шерки, Майну, Доуман, О’Райли, Нгумоа и Крупи претендуют на приз молодому игроку года в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала претендентов на звание лучшего игрока минувшего сезона АПЛ.
В шорт-лист, составленный футболистами, вошли: Райан Шерки («Манчестер Сити»), Макс Доуман («Арсенал»), Эли Жуниор Крупи («Борнмут»), Коби Майну («Манчестер Юнайтед»), Рио Нгумоа («Ливерпуль») и Нико О’Райли («Манчестер Сити»).
Мамаев о скандалах: «Ребяческая глупость. Тяжело, когда ты из обычной бедной семьи, а не из какой-то олигархической. Получаешь большой заработок – не все с этим справляются»
Шерки, Майну, Доуман, О’Райли, Нгумоа и Крупи претендуют на приз молодому игроку года в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии
Мостовой о Батракове и «ПСЖ»: «Даже хорошо, если трансфер сорвется, ему там светит только запас. Сафонов стал основным по удачному стечению обстоятельств. Конкуренция среди полевых там выше»
Мамаев о скандалах: «Ребяческая глупость. Тяжело, когда ты из обычной бедной семьи, а не из какой-то олигархической. Получаешь большой заработок – не все с этим справляются»
Шерки, Майну, Доуман, О’Райли, Нгумоа и Крупи претендуют на приз молодому игроку года в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии
Мостовой о Батракове и «ПСЖ»: «Даже хорошо, если трансфер сорвется, ему там светит только запас. Сафонов стал основным по удачному стечению обстоятельств. Конкуренция среди полевых там выше»