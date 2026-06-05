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Анри о Компани: «Многие считали, что он не подходит «Баварии», но Венсан делает выдающуюся работу. Он сильный лидер, я видел это еще в сборной Бельгии»

Sports.ru

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри назвал верным решение «Баварии» назначить Венсана Компани главным тренером команды.

Анри оценил решение «Баварии» назначить Компани главным тренером
© Sports.ru

При бельгийском специалисте мюнхенцы дважды стали чемпионами Бундеслиги, а также завоевали Кубок и Суперкубок Германии.

«Поначалу многие считали, что он не подходит для этой должности, но он делает выдающуюся работу. Когда вы ставите такого человека на нужное место – к людям, которые его понимают – вы получаете нынешнюю «Баварию». Я работал с ним, когда был помощником тренера сборной Бельгии. Уже тогда было видно, насколько он умен. Он говорит на многих языках и очень четко формулирует свои желания. Он не колеблется, и если что-то говорит, то говорит это всерьез. Он сильный лидер и доказал, что может добиться успеха, если ему предоставить подходящих игроков. Руководство «Баварии» заслуживает большой похвалы за то, что подписало его, несмотря на вылет «Бернли», потому что они увидели в нем что-то, что соответствовало идентичности клуба. Это было мудрое решение», – сказал Анри в интервью Sports Illustrated Germany.
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