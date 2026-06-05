Анри оценил решение «Баварии» назначить Компани главным тренером

Анри о Компани: «Многие считали, что он не подходит «Баварии», но Венсан делает выдающуюся работу. Он сильный лидер, я видел это еще в сборной Бельгии»
Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри назвал верным решение «Баварии» назначить Венсана Компани главным тренером команды.
При бельгийском специалисте мюнхенцы дважды стали чемпионами Бундеслиги, а также завоевали Кубок и Суперкубок Германии.
«Поначалу многие считали, что он не подходит для этой должности, но он делает выдающуюся работу. Когда вы ставите такого человека на нужное место – к людям, которые его понимают – вы получаете нынешнюю «Баварию». Я работал с ним, когда был помощником тренера сборной Бельгии. Уже тогда было видно, насколько он умен. Он говорит на многих языках и очень четко формулирует свои желания. Он не колеблется, и если что-то говорит, то говорит это всерьез. Он сильный лидер и доказал, что может добиться успеха, если ему предоставить подходящих игроков. Руководство «Баварии» заслуживает большой похвалы за то, что подписало его, несмотря на вылет «Бернли», потому что они увидели в нем что-то, что соответствовало идентичности клуба. Это было мудрое решение», – сказал Анри в интервью Sports Illustrated Germany.
«Рука Бога» Марадоны – самый знаковый момент в истории ЧМ по версии Goal, победа Месси – на 2-м месте, удар головой Зидана – на 3-м, промах Баджо на 6-м, 1:7 Бразилии – на 7-м
«Торпедо» подписало контракт с Сероухом на 2 года
Анри о Компани: «Многие считали, что он не подходит «Баварии», но Венсан делает выдающуюся работу. Он сильный лидер, я видел это еще в сборной Бельгии»
«Рука Бога» Марадоны – самый знаковый момент в истории ЧМ по версии Goal, победа Месси – на 2-м месте, удар головой Зидана – на 3-м, промах Баджо на 6-м, 1:7 Бразилии – на 7-м
«Торпедо» подписало контракт с Сероухом на 2 года
Анри о Компани: «Многие считали, что он не подходит «Баварии», но Венсан делает выдающуюся работу. Он сильный лидер, я видел это еще в сборной Бельгии»