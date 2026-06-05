22-летний игрок молодежной сборной Колумбии может перебраться в РПЛ.

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Как сообщает журналист Сиерра, московский "Спартак" и казанский "Рубин" запрашивали условия трансфера центрального защитника Хосе Гарсии из клуба "Букараманга", которым зимой интересовалась "Балтика".

По данным источника, игрок, выступающий за сборную Колумбии до 23 лет, также привлекает интерес клубов из МЛС.

Действующий контркт 22-летнего Гарсии рассчитан до конца декабря 2029 года. В этом сезоне футболист провел за команду 19 матчей, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.