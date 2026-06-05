Булыкин предсказал исход матча с Буркина-Фасо

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предсказал исход товарищеского матча с Буркина-Фасо. Его слова приводит nsn.fm.

«Ребята должны сыграть лучше, чем с Египтом, который едет на чемпионат мира, поэтому они хорошо выступили. У Буркина-Фасо будет другой настрой, поэтому наши должны победить с крупным счетом», — сказал Булыкин.

Также бывший футболист добавил, что у россиян не должно быть отпускного настроения.

«Уровень и класс наших футболистов гораздо выше. Думаю, тренерский штаб найдет слова, чтобы они сыграли не "на расслабоне", а с хорошими мотивацией и самоотдачей», — заявил Булыкин.

Букмекеры считают сборную России явным фаворитом матча с Буркина-Фасо. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1,40. Игра пройдет вечером 5 июня, она начнется в 20:00 по московскому времени.

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