Мбаппе сильно подешевел

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов испанской Ла Лиги. Так, нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе теперь оценивается порталом в € 180 млн (ранее — € 200 млн).

По итогам завершившегося сезона 27-летний форвард провёл 44 матча на клубном уровне, забил 42 мяча и сделал семь результативных передач. Действующий контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан до конца июня 2029 года. Прежде Килиан выступал за «ПСЖ» и «Монако».

«Сливочные» закончили сезон-2025/2026, заняв второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Чемпионом испании стала каталонская «Барселона».