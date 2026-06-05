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Вальдано о Мбаппе: «Нелепо обвинять лучшего игрока мира в проблемах «Реала». Он был лучшим в Ла Лиге, Лиге 1 и Европе»

Sports.ru

Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался об игре форварда клуба Килиана Мбаппе.

Экс-тренер «Реала» вступился за Мбаппе
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«На мой взгляд, все необычайно хорошо. Вокруг него есть своего рода подозрение, что он несет ответственность за титулы, которые выиграл «ПСЖ», и за трофеи, которые не выиграл «Реал». В обеих лигах он был лучшим бомбардиром, а в прошлом году – лучшим бомбардиром в Европе, он выполнил свою часть контракта. Обвинять лучшего игрока мира в проблемах команды мне кажется нелепым», – заявил Вальдано.
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