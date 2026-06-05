Экс-тренер «Реала» вступился за Мбаппе

Вальдано о Мбаппе: «Нелепо обвинять лучшего игрока мира в проблемах «Реала». Он был лучшим в Ла Лиге, Лиге 1 и Европе»
Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался об игре форварда клуба Килиана Мбаппе.
«На мой взгляд, все необычайно хорошо. Вокруг него есть своего рода подозрение, что он несет ответственность за титулы, которые выиграл «ПСЖ», и за трофеи, которые не выиграл «Реал». В обеих лигах он был лучшим бомбардиром, а в прошлом году – лучшим бомбардиром в Европе, он выполнил свою часть контракта. Обвинять лучшего игрока мира в проблемах команды мне кажется нелепым», – заявил Вальдано.