$74.386.27

Хамес проигнорировал дочь президента Колумбии, попросившую совместное фото

Sports.ru

В Колумбии активно обсуждают поступок Хамеса Родригеса во время церемонии проводов национальной сборной на ЧМ-2026.

Игрок сборной Колумбии проигнорировал дочь президента страны
© Global Look Press

На мероприятии президент Колумбии Густаво Петро вручил футболистам национальный флаг и традиционные шляпы «вуэльтиао» перед вылетом команды в США.

© Скриншот

В соцсетях завирусилось видео, в котором младшая дочь президента Антонелла Петро попросит Хамеса совместное фото.

Однако футболист не остановился и продолжил движение, не обратив внимание на просьбу девушки.

В опубликованном ролике Антонелла заметно меняется в лице после того, как Родригес прошел мимо нее.

Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости