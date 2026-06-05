Игрок сборной Колумбии проигнорировал дочь президента страны

В Колумбии активно обсуждают поступок Хамеса Родригеса во время церемонии проводов национальной сборной на ЧМ-2026.

На мероприятии президент Колумбии Густаво Петро вручил футболистам национальный флаг и традиционные шляпы «вуэльтиао» перед вылетом команды в США.

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В соцсетях завирусилось видео, в котором младшая дочь президента Антонелла Петро попросит Хамеса совместное фото.

Однако футболист не остановился и продолжил движение, не обратив внимание на просьбу девушки.

В опубликованном ролике Антонелла заметно меняется в лице после того, как Родригес прошел мимо нее.