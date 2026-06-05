«Интер» обратно выкупил сына Станковича

Александар Станкович вернулся в «Интер» из «Брюгге».

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Прошлым летом итальянцы продали опорного полузащитника бельгийцам за 10 млн евро. Сообщалось, что сделка предусматривает опцию обратного выкупа игрока – за 22 миллиона в 2026 году и 25 миллионов в 2027-м.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в итоге обратный трансфер сына Деяна Станковича обошелся в 23 млн евро.

«Интер» объявляет о том, что воспользовался опцией выкупа Александара Станковича у «Брюгге». Полузащитник 2005 года рождения переходит в «нерадзурри» на постоянной основе по контракту, действующему с 1 июля 2026 года по 30 июня 2031 года», – говорится на сайте миланского клуба.

В минувшем сезоне Станкович-младший провел 39 матчей в чемпионате Бельгии, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.