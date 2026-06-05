Игрок "Динамо" помог Мексике разгромить Сербию

Мексика одержала крупную победу над Сербией в товарищеском матче (5:1).

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Сегодня ночью, 5 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Мексики и Сербии. Игра проходила на стадионе "Ацтека" в Мехико и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 5:1. Гости открыли счет на 19-й минуте встречи, однако впоследствии получили пять безответных мячей в свои ворота.

Отметим, защитник "Локомотива" Сесар Монтес вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте. Хавбек московского "Динамо" появлися на поле во втором тайме и на 90-й минуте отличился забитым мячом.