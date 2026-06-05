«Тоттенхэм» объявил о переходе экс-защитника «Ливерпуля»

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» объявила о переходе в клуб бывшего защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона на правах свободного агента. О сроках соглашения с 32-летним шотландцем «шпоры» не сообщили.

Робертсон, перешедший в «Ливерпуль» из «Халл Сити» в 2017 году, выиграл два титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов, Кубок Англии и два Кубка лиги, а также клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии в составе «красных».

«Тоттенхэм» завершил прошлый сезон английской Премьер-лиги на 17-м месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал лондонский «Арсенал», второе место занял «Манчестер Сити». Тройку лидеров замкнул «Манчестер Юнайтед».