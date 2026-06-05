Батраков объяснил свое фото с футболкой ПСЖ

Алексей Батраков объяснил своё фото с футболкой «ПСЖ»
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, что сделал фото с футболкой «ПСЖ» в руках ради стёба. Снимок появился в социальных сетях на фоне информации, что парижане интересуются возможностью приобретения 20-летнего футболиста железнодорожников.
— За кого болел в финале Лиги чемпионов?
— За «ПСЖ». В большей степени из-за Сафонова.
— Сразу после финала ты запостил фото с футболкой с логотипом «ПСЖ» в руках. Что это было?
— Стёб. Последнее время слишком много внимания уделяется моей персоне и возможному трансферу.
— Тебя это бесит?
— Уже стараюсь не обращать внимания. Особенно когда критикуют и пишут, что я якобы такого не заслужил, — приводит слова Батракова Sport24.
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