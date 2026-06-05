Агент рассказал, сколько может зарабатывать Сперцян в Саудовской Аравии

Гурцкая рассказал, сколько может зарабатывать Сперцян в Саудовской Аравии
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какой может быть зарплата полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что интерес к Сперцяну проявляет «Аль-Ахли».
— Сперцян. Тебя не удивляет, что он готов уезжать в Саудовскую Аравию?
— Нет.
— Почему?
— Потому что… Когда у тебя за три года разница в зарплате в € 15 млн… И ты понимаешь, что твоя жизнь будет обеспечена, твоя семья будет жить долго и счастливо и богато… Может быть, Саудовская Аравия…
— Сколько у него в Саудовской Аравии может быть зарплата?
— В районе восьми.
— Восьми миллионов?
— Да.
— За один год?
— Да, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
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