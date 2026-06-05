В "Ростове" высказались о будущем легионера

Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров высказался о будущем Мохаммада Мохеби.

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По словам Гончарова, по Мохеби на данный момент вопрос остается открытым.

- Правда, что Ханкич, Байрамян и Мохеби покидают команду? Давайте дождемся окончания контрактов. По тому же Мохеби вопрос еще открыт, - приводит слова Гончарова "РБ Спорт".

В сезоне-2025/26 Мохаммад Мохеби провел за "Ростов" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего вингера в 2,5 миллионов евро, его контракт с ростовчанами истекает в конце июня текущего года.