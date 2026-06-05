«Наполи» выкупил нападающего Алиссона у «Спортинга»

«Наполи» объявил об активации опции выкупа Алиссона Сантоса.

По информации журналиста Николо Скиры, итальянский клуб заплатит 16,5 млн евро «Спортингу».

23-летний нападающий подпишет контракт с неаполитанцами до 2030 года с опцией продления на год.

В минувшем сезоне Алиссон выступал за «Наполи» на правах аренды и в 14 матчах Серии А забил 4 гола. Его статистика – здесь.