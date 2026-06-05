«Наполи» выкупил нападающего Алиссона у «Спортинга»

«Наполи» выкупил Алиссона у «Спортинга» за 16,5 млн евро. Контракт – по схеме «4+1»
«Наполи» объявил об активации опции выкупа Алиссона Сантоса.
По информации журналиста Николо Скиры, итальянский клуб заплатит 16,5 млн евро «Спортингу».
23-летний нападающий подпишет контракт с неаполитанцами до 2030 года с опцией продления на год.
В минувшем сезоне Алиссон выступал за «Наполи» на правах аренды и в 14 матчах Серии А забил 4 гола. Его статистика – здесь.
«Наполи» выкупил Алиссона у «Спортинга» за 16,5 млн евро. Контракт – по схеме «4+1»
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«Наполи» выкупил Алиссона у «Спортинга» за 16,5 млн евро. Контракт – по схеме «4+1»
«Автомобилист» заплатит 132 млн рублей Гроссу за два года по контракту (Михаил Зислис)
Сын Эрдогана: «Системы МОК не демократичны. Россия отстранена, но когда мы спрашиваем, почему не отстраняется Израиль – нет прямого ответа»